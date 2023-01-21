2023/01/21 | 18:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطفت طفلة صغيرة الأنظار في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، المُقامة في الجزائر.وأطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نداءً للبحث عنها، بعد حضورها اللافت في مدرجات إحدى الملاعب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمم أفريقيا للمحليين: طفلة تخطف الأنظار برقصتها.. و"الكاف" يبحث عنها ويحضّر لها مفاجأة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمم أفريقيا للمحليين: طفلة تخطف الأنظار برقصتها.. و"الكاف" يبحث عنها ويحضّر لها مفاجأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).