2023/01/21 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشف البنك المركزي الايراني، اليوم السبت، عن تدشين منصة الكترونية تتيح لها التعامل المالي مع العراق، حيث أكدت بيع 300 مليون يورو من اموالها المودعة في العراق عبر هذه المنصة.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية بيانا للبنك المركزي الايراني وتابعته "بغداد اليوم"، جاء فيه أنه "وبعد اجراء المفاوضات النقدية والمصرفية الموفقة مع البنك المركزي العراقي، حدثت انفراجات جديدة بخصوص طرح العملة الصعبة بمنصة "نيما" الالكترونية".

واضاف انه "بحيث وبعد سنة من التوقف تم اليوم (21 يناير/كانون الثاني 2023 ) طرح 300 مليون يورو من أرصدة البنك المركزي الايراني المودعة بالعراق عبر المنصة، وقد بيعت مباشرة وأن هذه العملية ستتواصل بالأيام القادمة".

وأكد بيان البنك المركزي الايراني أن "التجار وعبر هذه الانفراجة بات بامكانهم تسريع وتيرة العمليات التجارية والمصرفية عن طريق الأرصدة الموجودة في العراق بغية تغطية واردات السلع الاساسية بشكل سريع ومناسب".

وأشارت إلى أن "انفراجة الافادة من أرصدة البنك المركزي الايراني في العراق، حدثت إثر زيارات متعاقبة لوفد مصرفي تجاري - ايراني الى العراق في الايام الاخيرة واجراء مفاوضات مع المركزي العراقي وأحد المصارف التجارية التابعة له".

يشار إلى أن منصة "نيما" مخصصة لعرض المصدرين حوالات العملة الاجنبية عبرها وبيعها على المستوردين.

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