2023/01/21 | 18:53 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة الصيادلة تعقد اجتماعاً "استثنائياً": 3 قرارات لحفظ استقرار سوق الأدوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/21 | 18:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الصيادلة تعقد اجتماعاً "استثنائياً": 3 قرارات لحفظ استقرار سوق الأدوية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الصيادلة تعقد اجتماعاً "استثنائياً": 3 قرارات لحفظ استقرار سوق الأدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).