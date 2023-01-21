الغزي: كورنيش الناصرية سيكون الأطول في العراق

2023/01/21 | 18:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، السبت، انطلاق أكثر من 200 مشروع في آن واحد بالمناطق الريفية في محافظة ذي قار، فيما لفت إلى أن كورنيش الناصرية سيكون الأطول في العراق.

وقال الغزي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "المحافظة بدأت تستعيد عافيتها بعد حركة الإعمار فيها"، مؤكدا أنه "لأول مرة في العراق ستشهد انطلاق أكثر من 200 مشروع لمرة واحدة في المناطق الريفية".

وأشار إلى "إنجاز 117 مشروعاً في مختلف القطاعات خلال فترة لم تتجاوز السنة"، مضيفا، أننا "نتابع مع الحكومة المحلية والجهات ذات العلاقة تحريك المشاريع المتلكئة".

وأكد، أن "أهالي ذي قار حرموا منذ سنوات من عدم وجود متنفس ترفيهي وباشرنا في مشروع الكورنيش والعمل يسير بوتيرة عالية وسيكون أطول كورنيش في العراق".

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