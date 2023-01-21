لماذا يتراخى العراق عن تسديد ديونه رغم احتياطاته النقدية الكبيرة؟

2023/01/21 | 19:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُطرح العديد من الأسئلة حول ما كشفه المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي بأن الدين العام للعراق يناهز 70 مليار دولار بالوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن لديها احتياطيات نقدية تربو على 100 مليار دولار.

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