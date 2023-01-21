2023/01/21 | 20:41 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم يوصي باستلهام نموذج الإمارات في التسامح والتعايش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/21 | 20:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم يوصي باستلهام نموذج الإمارات في التسامح والتعايش) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم يوصي باستلهام نموذج الإمارات في التسامح والتعايش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).