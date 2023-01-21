القبض على متهم بجريمة القتل العمد في واسط

2023/01/21 | 20:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم السبت، القبض على متهم بجريمة القتل العمد في منطقة الوافدين.

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