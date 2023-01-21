2023/01/21 | 20:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم

السبت، توضيحاً بعد مداهمة بورصتي

الكفاح والحارثية واعتقال أصحاب صيرفة

"لاحتكارهم تصريف العملة".

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها "تسعى الى تحقي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تكشف عن سبب مداهمة البورصات في المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تكشف عن سبب مداهمة البورصات في المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).