الامم المتحدة تستعين بخبرات العتبة الحسينية لانشاء مشروع مشابه لمزرعة فدك للنخيل (فيديو)

2023/01/21 | 20:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير برنامج الاغذية العالمي في

العراق التابع لمنظمة الامم المتحدة عن

اعجابه الشديد بمشروع مزرعة فدك للنخيل

الذي نفذته العتبة الحسينية المقدسة في

مدينة كربلاء المقدسة، مؤكدا انه جاء

ليراه بعينه بعد

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