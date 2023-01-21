2023/01/21 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة الزراعة توضح اسباب ارتفاع اسعار البيض وكما مبين في ادناه:

نود ان نوضح بأن اسباب صعود البيض يعود الى ارتفاع اسعاره في كل دول الجوار ومنها تركيا وبما ان الانتاج المحلي لايسد الحاجة الداخلية والتي تبلغ ٤٠ الف كارتون يوميا تقريبا بالاضافة الى صعود الدولار بفارق سعر ٢٠ الف دينار لكل ١٠٠ دولار ما اثر سلبا على اسعار المعروض من البيض ودجاج اللحم

وضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذت من قبل وزاره الزراعة

١- تسهيل الاستيراد من كل دول الجوار وكذلك الاقليم لغرض السيطرة على الاسعار

٢- مفاتحة دائرة الاستثمارات والتحويلات في البنك المركزي لغرض بيع الدولار لمنتجي الدواجن واصحاب معامل العلف والمفاقس ومنتجي اللحوم بالسعر الرسمي للدولار

ونود ان نطمئن المواطنين بان الوزارة ساعية من اجل رجوع الاسعار الى وضعها الطبيعي لتحقيق الامن الغذائي لهم وبما لايوثر على وضعهم الاقتصادي.

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