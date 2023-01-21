العراق على موعد مع أمطار وضباب كثيف - عاجل

2023/01/21 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت، من تشكل الضباب الكثيف خلال الساعات المقبلة، مع هطول للأمطار في مناطق مختلفة من العراق.

وقال الزيادي في حديث، لـ(بغداد اليوم)، اننا "نحذر من تشكل الضباب الكثيف في ساعات الصباح الباكر يوم غد الأحد"، داعيا "أصحاب المركبات تأجيل السير فجراً لخطورة الامر ولمنع أي حوادث مروعة".

وبين ان "الضباب سيكون في غالب المحافظات، بما في ذلك العاصمة بغداد، وهذا الضباب، قد يدفع لإيقاف الرحلات الجوية في المطارات العراقية بسبب عدم وضوح الرؤية، كما ان الساعات المقبلة سوف تشهد هطولا للأمطار في بادية السماوة الجنوبية والغربية، وبعض المناطق الأخرى ستكون فيها متفرقة".

تحرير: أ خ

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