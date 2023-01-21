القبض على إرهابيتين مطلوبتين وفق المادة 4 إرهاب

2023/01/21 | 20:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفارز المديرية تمكنت من إلقاء القبض على بقية الشبكة مسبقاً.

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