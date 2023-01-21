2023/01/21 | 20:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 يناير، 2023 بغداد/المسلة: عوّل العراق على كأس الخليج لكرة القدم لاستعادة مكانته في عالم...

ظهرت المقالة فرحة العراقيين بالخليجي عميقة..لكن الحزن من نهب المشاريع و ثغرات التنظيم أعمق أولاً على المسلة.

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