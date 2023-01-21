المالكي: نخشى الوصول لمرحلة تدهور العملة العراقية

2023/01/21 | 20:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت 01/21/2023، انه يخشى...

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