المالية النيابية تتوقع موعد وصول الموازنة الى البرلمان

2023/01/21 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توقعت اللجنة المالية النيابية، موعد وصول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023 الى مجلس النواب.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” :”ننتظر وصول مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب الأسبوع المقبل”.وأضاف ان “رئيس الوزراء أكد ان الموازنة الآن في طور وضع اللمسات الأخيرة لذا سننتظر قدومها للبرلمان الأسبوع المقبل”.وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن اليوم “أننا نشارف على الانتهاء من مشروع قانون الموازنة، وهو مختلف عن السنوات السابقة، وهي المرةُ الأولى أنْ يتمحور قانون الموازنةِ حول البرنامج الحكومي”.

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