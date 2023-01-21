2023/01/21 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نقيب الفنانين جبار جودي، اليوم السبت، وجود سعي حثيث لإنتاج أعمال مشتركة مع دول الخليج والعالم العربي.

وقال جودي للوكالة الرسمية إنه “لا يوجد حالياً توجه وتخصيص مالي لإنتاج أعمال درامية مع دول الخليج وبقية دول العالم العربي والحديث عن هكذا أمر يتوقف على ما ستفرزه الموازنة في حال خصصت هكذا أموال”.وأضاف، أن “هناك محاولات جادة وسعيا حثيثا لإنتاج أعمال فنية مشتركة مع دول الخليج في ظل انفتاح نقابة الفنانين العراقيين على العالم العربي”، منوها إلى، أن “فعاليات مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح انتهت قبل مدة قصيرة، ونقابة الفنانين استطاعت بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار الحصول على حق تنظيم الدورة 14 للمهرجان في بغداد العام المقبل وتم عرض أعمال عراقية وعربية نالت استحسان الجمهور”.وأشار جودي إلى، أن “المهرجان العربي للمسرح يعد الأضخم من بين المهرجانات العربية، إذ يستقطب نحو 600 شخصية مسرحية وفنية من جميع الدول العربية ودول العالم وفكرة إنتاج أعمال مشتركة هنالك سعي حثيث باتجاهها”.

التالي

منذ ساعتين

صلاح الدين: نحتاج الى 1000 مدرسة لفك الاختناق

منذ 3 ساعات

الموارد تتخذ إجراءات لدرء الفيضانات في بغداد

منذ 4 ساعات

وزير الصحة يعلن افتتاح ردهة طوارئ بسعة 17 سريراً في مدينة الطب

منذ 5 ساعات

التجارة تطلق أكبر حملة لتجهيز مواد السلة الغذائية لعائلات الرعاية الاجتماعية

منذ 5 ساعات

امانة بغداد تعلن المباشرة بتنفيذ 35 مشروعاً جديداً لخدمة العاصمة

منذ 6 ساعات

محافظ الانبار يلتقي شيوخ ووجهاء البغدادي ويبحث معهم واقع الخدمات المقدمة لساكنيها (صور)

منذ 9 ساعات

المرور تباشر بإجراءات إنهاء الهزة

منذ 11 ساعة

المرور: المشروع الوطني سيمكن من الاستعلام عن الغرامة المرورية إلكترونياً

منذ 11 ساعة

أسعار الدولار في العراق

منذ 11 ساعة

الضباب يقتحم أجواء العراق في الأيام المقبلة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب الفنانين: سعي حثيث لإنتاج أعمال مشتركة مع دول الخليج والعالم العربي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيب الفنانين: سعي حثيث لإنتاج أعمال مشتركة مع دول الخليج والعالم العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).