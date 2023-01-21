2023/01/21 | 21:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت احتجاجات تضمنت حرق المصحف في ستوكهولم، السبت، إلى تصاعد حدة التوتر بين السويد وتركيا في وقت تحتاج فيه الدولة الإسكندنافية إلى دعم أنقرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تندد بحرق المصحف خلال احتجاجات في ستوكهولم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تندد بحرق المصحف خلال احتجاجات في ستوكهولم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).