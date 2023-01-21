كلية بريتش كولومبيا للممرضات والقابلات BCCN ترفع من رسوم التسجيل، إليك التفاصيل

2023/01/21 | 21:16 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرب الممرضات في جميع أنحاء المقاطعة عن إحباطهم بعد إعلان كلية كولومبيا البريطانية للممرضات والقابلات (BCCNM) أن رسوم التسجيل سترتفع مرة أخرى هذا العام.في التماس عبر الإنترنت، قال أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية إن الممرضات والقابلات سيشهدن زيادة بنسبة 15 في المائة في رسوم التسجيل، والتي يقول رئيس اتحاد الممرضات في كولومبيا البريطانية […]

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