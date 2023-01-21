الحرس الثوري يحذّر الأوروبيين من “خطأ” إدراجه على قائمة الإرهاب

2023/01/21 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي يتحدث خلال احتفال في طهران في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021.© أ ف ب/ارشيف – طهران (أ ف ب) – حذّر الحرس الثوري الإيراني السبت الاتحاد الأوروبي من ارتكاب “خطأ” إدراجه على القائمة السوداء للمنظمات “الإرهابية”، وذلك بعد دعوة البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات عليه.وقال قائد الحرس […]

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