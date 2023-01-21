الله والوطن في الشرائع السماوية – قيس الدباغ

2023/01/21 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغ الله والوطن مفردتان قد يظن البعض أنهما متناقضتان ،والواقع أن الشرائع السماوية الإلهية ماجاءت إلا لحفظ ورعاية الإنسان وحفظ بيئته وتمتد إلى رعاية الأسرة ثم العناية بالمجتمع ككل وأن الرسالات تحض وتدفع بقوة على التفاهم والتعاون والتعارف والانسجام بين شعوب الأرض قاطبة وأحلى مقولة قرأتها عن أمير المؤمنين علي بن أبي […]

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