2023/01/21 | 22:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدبكة الكردية تناغم الجوبي العربي بإحتفالات حصد لقب خليجي 25 عائلات ألمانية وهندية وشباب من النيبال و بنغلاديش يهتفون بتتويج العراق اربيل – أمجاد ناصر منذ الساعة الثالثة عصرا امتلأت المقاهي والكافتريات في محافظة اربيل بالمشجعين من مختلف اطياف الشعب العراقي و بمختلف الاعمار ، جاءوا و حجزوا مقاعدهم قبل بدء المباراة باربع ساعات ، […]

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