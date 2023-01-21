الإرهاب...لادين له...عبر التاريخ / 2

2023/01/21 | 22:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

ولو توقفنا عن مسلسل العنف والإرهاب عند

نبي الله إبراهيم ونشير إلى محطة مهمة

وهي :

أوجه الشبة بين نبي الله إبراهيم (عليه

السلام) والإمام الحسين(عليه السلام)

ولو رجعنا إلى ال

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