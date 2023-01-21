2023/01/21 | 22:06 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي
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ولو توقفنا عن مسلسل العنف والإرهاب عند
نبي الله إبراهيم ونشير إلى محطة مهمة
وهي :
أوجه الشبة بين نبي الله إبراهيم (عليه
السلام) والإمام الحسين(عليه السلام)
ولو رجعنا إلى ال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإرهاب...لادين له...عبر التاريخ / 2) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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