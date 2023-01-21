شاهد بالفيديو.. اكاديميون: المستشفى بات متكاملا وسيسهم بخدمة القطاع الصحي الحكومي في الانبار | تقرير: معاذ الدليمي



شاهد بالفيديو.. اكاديميون: المستشفى بات متكاملا وسيسهم بخدمة القطاع الصحي الحكومي في الانبار | تقرير: معاذ الدليمي
2023/01/21 | 22:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: vlFwP_4F0LI

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