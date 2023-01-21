شاهد- الأفضل بكأس الخليج العربي.. استقبال الأبطال لإبراهيم المخيني حارس مرمى منتخب عُمان

2023/01/21 | 22:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر فيديو كالنار في الهشيم لاستقبال الأبطال نظمته عائلة إبراهيم المخيني حارس منتخب عمان والفائز بجائزة أفضل حارس في كأس الخليج العربي (خليجي 25) التي انتهت الخميس الماضي في مدينة البصرة العراقية.

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