تأجيل انطلاق الجولة 13 من المرحلة الاولى للدوري الممتاز

2023/01/21 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، إرجاء انطلاقِ الجولة 13 من المرحلة الأولى من الدوري الممتاز إلى يومي الخميس والجمعة الموافق 26و27 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقالت اللجنة في بيان تابعته (بغداد اليوم)، إن "القرار جاء لإتاحة الفرصة لاستكمال احتفالات تتويج المنتخب الوطني بكأس بطولة الخليج العربي 25".

وأضافت أن "ذلك يأتي أيضاً لمنح الفرصة والوقت الكافٍ للاعبين للراحة ومعاودة المشاركة مع أنديتهم".

- فيما يلي جدول دوري الدرجة الأولى ومباريات الجولة التاسعة:

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