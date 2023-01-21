المالكي: التهريب وراء أزمة الدولار.. ولا حل إلا بالتفاهم مع واشنطن

2023/01/21 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، بأن أزمة الدولار مرتبطة بمخالفات منها التهريب والتلاعب من قبل بعض المصارف والتجار، فيما اعتبر أن الحل الوحيد للازمة هو التفاهم مع الجانب الاميركي.

وقال المالكي في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "اميركا تستخدم الدولار كسلاح وهي تراقب الوضع في العراق"، مبينًا أن "هناك مخالفات في بعض حوالات التجار العراقيين وهذا يؤثر على المخزون العراقي من الدولار".

واشار الى انه "لا حل لازمة الدولار الا بالتفاهم مع الجانب الاميركي"، مؤكدًا أن "أزمة الدولار مرتبطة ببعض المخالفات منها التهريب والتلاعب من بعض المصارف والتجار".

وشدد على أن "حكومة السوداني يجب ان تخضع للتقييم بعد انتهاء الـ 100 يوم الاولى".

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