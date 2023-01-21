الحكيم يؤكد على أهمية دعم الحكومة في تحقيق برنامجها

2023/01/21 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شدد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم السبت، على دعم الحكومة في تحقيق برنامجها.

وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته (بغداد اليوم) ان "رئيس تيار الحكمة الوطني التقى اليوم رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حركة الوفاق الوطني اياد علاوي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة".

واكد الحكيم بحسب البيان على "أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وضرورة تضافر الجهود للوصول للهدف المنشود المتمثل بتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل".

تحرير: أ خ

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