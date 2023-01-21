2023/01/21 | 22:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت الكويتي يفسخ عقده مع شيركو كريم بالتراضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/21 | 22:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت الكويتي يفسخ عقده مع شيركو كريم بالتراضي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت الكويتي يفسخ عقده مع شيركو كريم بالتراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).