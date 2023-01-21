2023/01/21 | 23:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قال رئيس الوزراء العراقي الاسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي،...

ظهرت المقالة نواب ومحللون يضعون رئيس البرلمان ومحافظ البنك المركزي في زوبعة اعصار الدولار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب ومحللون يضعون رئيس البرلمان ومحافظ البنك المركزي في زوبعة اعصار الدولار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب ومحللون يضعون رئيس البرلمان ومحافظ البنك المركزي في زوبعة اعصار الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).