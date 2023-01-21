2023/01/21 | 23:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hFXxCIBEaRM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجهد الخدمي يواصل اعماله في بغداد والديوانية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجهد الخدمي يواصل اعماله في بغداد والديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).