2023/01/21 | 23:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن بيع بيض المائدة والدجاج والطحين للمواطنين بأسعار مدعومة اعتباراً من يوم غد الأحد.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/:انه” تقرر ان يكون بيع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة توجه ببيع ثلاثة مواد للمواطنين بأسعار مدعومة اعتباراً من يوم غد المركز الخبري الوطني.

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