2023/01/21 | 23:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع أمس الجمعة لكنها سجلت خسائر أسبوعية وسط ترقب المستثمرين لموسم نتائج الشركات والقرارات التي ستتخذها البنوك المركزية في الفترة المقبلة، لكن إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع الاسهم الاوربية بعد اسبوع من الخسائر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الاسهم الاوربية بعد اسبوع من الخسائر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع الاسهم الاوربية بعد اسبوع من الخسائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).