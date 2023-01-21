نصب أجهزة السونار على الطرق الخارجية بين المحافظات العراقية لمنع تهريب الدولار - عاجل

2023/01/21 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، نصب أجهزة السونار على الطرق الخارجية بين المحافظات العراقية لمنع تهريب الدولار.

وقالت الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "باشرت وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، بنصب أجهزة السونار على الطرق الخارجية التي تربط المحافظات العراقية".

وأضافت، أن "السونار نصب لرصد حالات تهريب العملة الاجنبية ومحاسبة المضاربين بموجب القانون".

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