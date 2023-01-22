مقتل انتحاري حاول التسلل الى قرية في كركوك

2023/01/22 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت الشرطة الاتحادية، السبت، عن قتل ارهابي يرتدي حزاما ناسفا حاول التسلل الى قرية في محافظة كركوك.

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