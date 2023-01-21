الرئيس البرازيلي يقيل قائد الجيش على خلفية أعمال الشغب

2023/01/22 | 00:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السبت، قائد الجيش، خوليو سيزار دي أرودا، في أعقاب أعمال شغب شارك فيها في وقت سابق من هذا الشهر أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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