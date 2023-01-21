باز ألدرين.. ثاني رجل يسير على سطح القمر يتزوج من

2023/01/22 | 00:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزوج إدوين "باز" ألدرين، الذي أصبح ثاني شخص تطأ قدمه على سطح القمر في عام 1969، بعد زميله نيل أرمسترونغ، تزوج "حب حياته" في عيد ميلاده الـ 93، الجمعة.

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