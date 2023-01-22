2023/01/22 | 00:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشتد الصراع داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم بين كتلة عدنان درجال ونظيره علي جبار.وقال مصدر من داخل اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “علي جبار استغل تواجد عدنان درجال في البصرة تحضيراً لخليجي25 وعقد اجتماعاً للهيئة العامة والذي شهد تمرير قرارات عدة لم يوافق عليها درجال منها إقامة مسابقة الدوري الممتاز للموسم المقبل […]

ظهرت المقالة درجال وجبار في صِدام مرتقب..



نهايته الاستقالة أولاً على ايرث نيوز.

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