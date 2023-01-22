ارتفاع عدد الموقعين على “جلسة الدولار” الى 200 نائب

2023/01/22 | 00:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، السبت، أن اكثر من 200 توقيع قدمت الى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة أسباب تذبذب سعر صرف الدولار، مشددا على ان نواب الشعب سوف يضغطون بقوة لاجل عقد الجلسة.

وقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”, ان ” أعضاء مجلس النواب قدموا ولثلاث مرات تواقيع لعقد جلسة لمناقشة تداعيات استمرار ارتفاع سعر الصرف واثرها السلبي على قوت المواطن”.

وأضاف انه ” خلال الجلسة الأخيرة قدم نواب الشعب طلبا موقعا من اكثر 200 توقيع لأجل عقد جلسة خاصة لمناقشة تذبذب سعر صرف الدولار”.

ولفت الزيادي الى ان “نواب الشعب سوف يضغطون بقوة لاجل عقد الجلسة واستضافة المعنيين”.” .

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في وقت سابق، استمرار دعم البنك المركزي العراقي من اجل استقرار سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، محذرا من محاولات استغلال الأزمة.

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