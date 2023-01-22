الصدر يلتقي لاعبي المنتخب الوطني في الحنانة

2023/01/22 | 00:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل المنتخب الوطني برفقة محافظ البصرة أسعد العيداني إلى منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى منطقة الحنانة بالنجف الأشرف.

وقال مصدر مطلع في حديث صحفي، أن المنتخب الوطني العراقي وصل قبل قليل الى منطقة الحنانة في محافظة النجف الاشرف للقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مبينا انه يرافق المنتخب محافظ البصرة أسعد العيداني.وكان منتخبنا الوطني قد توج ببطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ 25 التي اقيمت في البصرة بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره العماني بنتيجة (3-2).

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