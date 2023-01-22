2023/01/22 | 01:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6uPeFSasoeI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل غسان العيثاوي: ارتفاع سعر صرف الدولار أصعب الملفات التي تواجه حكومة السوداني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل غسان العيثاوي: ارتفاع سعر صرف الدولار أصعب الملفات التي تواجه حكومة السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).