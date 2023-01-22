2023/01/22 | 03:09 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الإحصاء الكندية على أن أكثر من 000 396 استفادوا من إعانات البطالة في شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي في البلاد، وهذا يعني عددا أقل بمقدار 680 22 عن شهر تشرين الأول / أكتوبر 2022.تشير أحدث البيانات التي نشرتها وكالة الإحصاء الفيدرالية إلى انخفاض عدد المستفيدين من تعويضات البطالة في شهر نوفمبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على المقاطعات التي شهدت انخفاضا في عدد المستفيدين من تعويضات البطالة شبكة القيقب الدولية.

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