ملك السعودية يهنئ العراق بمناسبتي نجاح تنظيم خليجي 25 والتتويج باللقب

2023/01/22 | 03:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعث ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، بمناسبتي نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 25 وفوز المنتخب العراقي بكأس البطولة.وقال الملك السعودي “يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، […]

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