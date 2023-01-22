2023/01/22 | 03:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قال رئيس الوزراء الاسبق، رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي بان...

ظهرت المقالة المالكي ينتقد تصريح السوداني عن التواجد الامريكي..



والسؤال للاطار: مَا عَدَا مِمَّا بَدَا؟.



أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي ينتقد تصريح السوداني عن التواجد الامريكي.. والسؤال للاطار: مَا عَدَا مِمَّا بَدَا؟.) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي ينتقد تصريح السوداني عن التواجد الامريكي.. والسؤال للاطار: مَا عَدَا مِمَّا بَدَا؟.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).