براغماتية أم مقاومة؟

2023/01/22 | 03:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 يناير، 2023 بغداد/المسلة: عدنان أبوزيد: يتحدثُ معهدُ واشنطن في تقرير ترجمته المسلة عن براغماتية لعصائب...

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