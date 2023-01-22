تناقضات إيران وظروف نشأتها قبل الثورة 

2023/01/22 | 05:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتصرف ملالي طهران على غرار المثل القائل "إن الله خلقهم وكسر القالب".يحكمون بتكليف من الخالق نفسه.وثورتهم مختلفة عن كل الثورات التي سبقتها، لن تعرف لها نهاية.فهم لا يخضعون لقوانين لا التاريخ ولا الاجتماع.إذن هم باقون إلى أبد الآبدين.أوجدوا نظاما إلهيا لا يقهر.

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