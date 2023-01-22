درجال: الحظر رُفع عن الملاعب العراقية

2023/01/22 | 06:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس اتحاد الكرة العراقي، عدنان درجال، اليوم الأحد، رفع الحظر عن الملاعب العراقية.وقال درجال خلال موتمر صحفي عقب لقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في الحنانة بمحافظة النجف، “أخذنا من الصدر الكثير من النصائح”.وتابع “اتمنى عدم الحديث عن رفع الحظر الآن لأنه رفع”، مبيناً أن “رئيس الوزراء بدعم غير محدود”.

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