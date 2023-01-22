إحراق نسخة عن القرآن في السويد.. إدانات عربية وإسلامية لـ

2023/01/22 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توالت ردود الفعل من الدول العربية والإسلامية بعدما أحرق سياسي مناهض للهجرة من اليمين المتطرف، السبت، نسخة عن القرآن الكريم أمام السفارة التركية في السويد.

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