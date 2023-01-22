"حرق القرآن" وموقف السلطات السويدية.. أمين "التعاون الإسلامي" يحذر

2023/01/22 | 07:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، على الضجة التي أحدثها "حرق القرآن" خلال مظاهرة في العاصمة السويدية، ستوكهولم، وسط بيانات إدانة دولية.

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