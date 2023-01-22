واشنطن.. بايدن يفاجئ مطعما محليا بطلب وجبة لنفسه

2023/01/22 | 08:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، العاملين بمطعم محلي في العاصمة واشنطن دي سي، بطلب وجبة برغر له ولنائبته، كامالا هاريس.

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