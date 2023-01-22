2023/01/22 | 09:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، الاستفزازات المعادية للإسلام بـ"المروعة"، وذلك بعد أن أحرق سياسي يميني نسخة من القرآن خلال احتجاج أقرته الشرطة خارج السفارة التركية في ستوكهولم يوم السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد "حرق القرآن".. وزير خارجية السويد يبين موقفه بتغريدة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد "حرق القرآن".. وزير خارجية السويد يبين موقفه بتغريدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).